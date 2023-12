L’Inter migliore che si sia mai vista post Triplete: una squadra costruita nella maniera migliore possibile al di là delle risorse

Come sottolineato nell’edizione odierna di Libero, l’Inter è una squadra non soltanto competitiva su tre fronti, ma anche ritenuto il miglior blocco nerazzurro degli ultimi anni: addirittura ai livelli del Triplete.

Dal 2010 in avanti non è mai stata costruita una squadra come questa, considerando anche le disponibilità economiche odierne della società attuale rispetto anche soltanto a qualche anno fa.

