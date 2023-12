L’ex difensore azzurro Bruscolotti ha parlato in vista di Napoli Inter: finita a favore dei giocatori nerazzurri di Inzaghi

Giuseppe Bruscolotti, storico ex difensore del Napoli, in una intervista a Radio Kiss Kiss ha parlato del match tra gli azzurri e l’Inter.

«La difesa del Napoli non mi piace, ci sono troppe distrazioni e Mazzarri dovrà curare la fase difensiva. Ieri sul goal di Calhanoglu i centrocampisti devono prendere posizione, si guarda spesso la palla e mai l’avversario. È un peccato perché per quasi un’ora il Napoli ha giocato benissimo, poi Sommer ci ha messo del suo. Non bisogna fasciarsi la testa, ma è importante che si riesca a trovare la soluzione perché sono troppi i goal subiti e le gare perse in casa. Fallo di Lautaro? La trattenuta va punita, forse il fallo su Osimhen può non starci».

