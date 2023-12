Sarà tutto esaurito per quanto concerne Inter Udinese. San Siro all’insegna della passione e della bolgia nerazzurra sugli spalti

Ormai sembra normale amministrazione per l’Inter. Testa della classifica Quello sicuramente, ma soprattutto l’ennesima bolgia nerazzurra sugli spalti di San Siro per trascinare Lautaro Martinez e compagni verso la vittoria casalinga, e se si pensa alla passione degli interisti non ci sarebbe da sorprendersi.

Per Inter Udinese ci saranno ben 70 mila spettatori a San Siro. Si prospetta un grandissimo clima a Milano per continuare il primato.

L'articolo Inter Udinese, tutto esaurito sugli spalti di San Siro proviene da Inter News 24.

