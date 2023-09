Vicinissimo al suo approdo all‘Inter, Lazar Samardzic è rimasto un giocatore dell‘Udinese. Il giornalista Sebastiano Vernazza, ha elogiato il serbo sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE- «Nell’Udinese disintegrata dal Napoli, è spuntato il fiore del gol di Lazar Samardzic, il trequartista serbo-tedesco che in estate era quasi stato acquistato dall’Inter. Nello stadio Maradona, il ragazzo ha segnato una rete degna del D10s : un assolo con sei avversari saltati e la sponda di un compagno. In contemporanea, molti chilometri più a nord, l’Inter soffriva contro il Sassuolo e uno come Samardzic avrebbe risolto problemi. Impossibile non associare le due cose. Temiamo che la sliding door d’agosto, con Samardzic prima interista e poi no per via delle bizze del papà e degli agenti, seminerà altri rimpianti.»

L’articolo Inter, Vernazza: «Samardciz? Un grande rimpianto per i nerazzurri» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG