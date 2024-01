L’episodio del secondo gol dei nerazzurri ha fatto scatenare tutti e ora anche l’AIA prenderà provvedimenti

Non si placa la bufera e le polemiche dopo il match tra Inter e Verona, match che vedeva i bianconeri come spettatori principali: l’episodio del secondo gol dei nerazzurri ha scatenato tutti sui social e non, e ora l’AIA prenderà alcuni provvedimenti.

SecondoSportMediaset, per Fabbri e Nasca non si tratta nè di una bocciatura o di una sospensione, ma solo di uno stop temporaneo precauzionale. Niente di ufficiale ma solo voci su questa possibilità.

