Marco Piccinini è stato designato come arbitro ufficiale del match di Serie A della 19′ giornata tra Inter e Verona: l’ultimo precedente

Il prossimo sabato, l’Inter affronterà il Verona in quella che segnerà la prima partita della stagione diretta da Marco Piccinini, della sezione di Forlì, designato come arbitro per il lunch match della 19esima giornata di Serie A.

Piccinini tornerà ad arbitrare l’Inter dopo più di tre anni, con i suoi soli due precedenti che risalgono alla stagione 2020-2021: una vittoria per 5-2 contro il Benevento e un pareggio per 2-2 in casa contro il Parma.

