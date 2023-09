Simone Inzaghi e l’Inter stanno preparando la sfida di domani contro l’Empoli: il tecnico conserva qualche dubbio di formazione

L’Inter potrebbe scendere in campo al Castellani con qualche cambio di formazione rispetto alle scorse partite. Soprattutto in difesa, Inzaghi starebbe pensando di cambiare qualcosa: conferma per Pavard come braccetto destro e poi dentro sia De Vrij che Acerbi, quest’ultimo al posto di Bastoni, potrebbe riposare. Anche Dumfries potrebbe rifiatare dopo averle giocate tutte e al suo posto potrebbe giocare Darmian, viste le condizioni di Cuadrado.

In mezzo al campo pochi dubbi con Calhanoglu e Frattesi sicuri di un posto: Mkhitaryan-Barella si giocheranno l’altro. Poi la coppia d’attacco sarà Lautaro-Thuram. Lo riporta Sky Sport.

L’articolo Inter, verso Empoli: Inzaghi e i dubbi su Dumfries e Bastoni proviene da Inter News 24.

