Marcus Thuram sta diventando una delle pedine indispensabili per l’Inter: solo due, nella storia nerazzurra, hanno fatto meglio

L’impatto di Marcus Thuram non solo sull’Inter ma anche sul campionato di Serie A hanno prodotto numeri incredibili.

L’attaccante francese, come evidenzia la stessa Inter, nelle sue prime prestazioni in nerazzurro è superato solo da due ex di prestigio, Diego Milito e Daniel Osvaldo. I numeri.

THURAM- Nelle sue prime 4 presenze nel campionato italiano, Marcus Thuram ha preso parte a 4 reti: 2 gol e 2 assist per l’attaccante francese. Solo Diego Milito (6) e Daniel Osvaldo (5) hanno fatto meglio di Thuram nelle loro prime quattro partite con la maglia dell’Inter in Serie A.

L’articolo Thuram e Inter, solo due giocatori hanno fatto meglio di Tikus: i numeri proviene da Inter News 24.

