I nerazzurri hanno inflitto un 1-0 ai Colchoneros che tiene molto aperto il discorso qualificazione fino alla sera del 13 marzo.

Inter-Atletico Madrid è terminata 1-0 grazie alla rete di Arnautovic: l’austriaco è il protagonista inatteso dopo aver sbagliato due chance limpide.

Flop

La forza della squadra di Inzaghi sta nel centrocampo ma ieri due terzi del reparto ha steccato: Calhanoglu sembrava irriconoscibile, ha sbagliato un numero considerevole di passaggi ma non ha fatto mai mancare il suo apporto in fase di rottura. Mkhitaryan ha giocato leggermente meglio del turco ma comunque al di sotto dei suoi standard: l’armeno nei primi 45 minuti si è reso protagonista di diversi errori tecnici non da lui salvo migliorare nella ripresa.

Henrikh Mkhitaryan

I motivi della giornata storta

Secondo il Corriere dello Sport il loro rendimento deludente è da ascrivere alla tensione: l’Inter dopo la finale dell’anno scorso e lo splendido campionato che sta disputando incomincia ad essere guardata da tutti in maniera diversa. Ci si aspetta molto se non il massimo anche in Champions League dai nerazzurri; certo che anche il pressing alto dell’Atletico Madrid deve aver inciso sulla prestazione dei due centrocampisti. In Italia infatti sono pochissime le squadre capaci di attuare questa pressione asfissiante senza concedere poco o nulla in fase difensiva. I tifosi nerazzurri sono tranquilli: una serata no gliela si può perdonare a patto che resti un mero incidente di percorso.

