Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, ha scritto un post motivazionale all’indomani della sconfitta con l’Inter in Champions

Non si arrende Alvaro Morata, che sui social suona la carica all’indomani della sconfitta del suo Atletico Madrid contro l’Inter in Champions League.

Tra le storie di Instagram, infatti, l’ex Juve rinfranca gli animi di compagni e tifosi, in vista del match di ritorno a Madrid.

LE PAROLE – C’è ancora una partita in casa. Insieme siamo più forti. Grazie per il vostro sostegno e il vostro sforzo in tutti i viaggi

L’articolo Morata rialza la resta dopo il ko con l’Inter: la carica sui social – FOTO proviene da Inter News 24.

