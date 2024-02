L’attaccante austriaco ha disputato 2 se non 3 gare in soli 45 minuti di gioco: ora però avrà più minutaggio rispetto al passato.

L’Inter si assicura un vantaggio minimo in vista della gara di ritorno del 13 marzo a Madrid: a regalare una posizione leggermente favorevole è la zampata di Marko Arnautovic, bomber di scorta destinato a diventare titolare almeno per qualche partita.

L’infortunio

Nel primo tempo Inter-Atletico Madrid è una partita bruttina: le due squadre di studiano e le occasioni da goal sono poche. Il centrocampo nerazzurro è stranamente poco lucido ad eccezione di uno straordinario Barella; a fine primo tempo Thuram, mediocre fino a quel momento, fa partire un destro bloccato da Oblak e si infortuna.

Marcus Thuram

Double face

Entra Marko Arnautovic, attaccante che fino a quel momento in stagione aveva giocato ed inciso abbastanza poco. Per tutta una serie di fattori non dovuti solo all’ingresso dell’ex Bologna la gara cambia: l’Inter si ritrova ad avere più occasioni, alcune anche ben costruite dallo stesso numero 8. Alla fine l’unico goal del match è proprio di Marko Arnautovic: l’austriaco segna dopo essersi divorato diverse chance di cui una abbastanza clamorosa. La Gazzetta dello Sport sottolinea come al di là degli errori e del goal siglato, l’austriaco abbia inciso positivamente come raramente gli era capitato in questo scorcio di stagione. In attesa di scoprire quanto tempo starà fuori Marcus Thuram l’Inter gli chiederà di più; Inzaghi spera che la rete di ieri sia la scintilla della sua stagione.

