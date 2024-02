Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha condiviso sui social una foto toccante, con dedica annessa, per Marko Arnautovic

Un bravo capitano non bada alle reti messe a segno, ma al benessere della squadra di cui indossa la fascia: così è Lautaro per l’Inter, che sui social scrive ad Arnautovic, dopo la vittoria in Champions League.

L’austriaco, infatti, ha siglato la rete dell’1-0 dei nerazzurri contro l’Atletico Madrid, negli ottavi di finale della competizione, e il numero 1 dell’Inter posta questo.

Immediata la risposta di Arnautovic, che riposta l’immagine nelle sue storie di Instagram e scrive “Hermoso”.

