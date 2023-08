Il giornalista Gianni Visnadi ha parlato dell’Inter agli sgoccioli dell’inizio del campionato, facendo il punto sulla squadra di Inzaghi

Sulle colonne de Il Giornale, Gianni Visnadi passa in rassegna le squadre di Serie A che concorrono per vincere lo scudetto, a partire dall’Inter.

La sua analisi è severa, incentrata sui colpi di mercato dei nerazzurri:

INTER- Prendiamo l’Inter: se non vince lo scudetto, anzi probabilmente se non sarà già in fuga a metà stagione, Inzaghi ripasserà sui carboni ardenti che tanto ha frequentato l’anno scorso, prima di Istanbul. Eppure gli hanno smontato la squadra, dato due portieri l’altro giorno (per scoprire presto che magari il secondo è meglio del primo) e ancora manca il centravanti. Perché dovrebbe essere obbligato a vincere?

