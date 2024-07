Wan Bissaka è sempre più vicino all’Inter, soprattutto dopo il no come risposta all’offerta del West Ham per lui.

Nel vibrante e sempre in evoluzione mondo del calcio, la finestra di mercato estiva è un momento chiave per i club che cercano di rafforzare la propria rosa, a volte puntando su giocatori desiderosi di cambiare aria per abbracciare nuove sfide professionali. Uno dei nomi che recentemente ha suscitato interesse nel panorama calcistico internazionale è quello di Aaron Wan Bissaka, il difensore del Manchester United, il cui futuro sembra essere legato all’Italia, precisamente all’Inter di Milano.

Desiderio di Milano

Wan Bissaka, nato nel 1997, non ha mai nascosto il suo desiderio di vestire la maglia nerazzurra dell’Inter. Tale interesse è emerso chiaramente negli ultimi giorni, con il calciatore che ha rifiutato un’offerta dal West Ham, puntando decisamente a un trasferimento nella città meneghina. La sua determinazione a giocare per l’Inter testimonia non solo l’attrattiva del calcio italiano ma anche il prestigio che la squadra di Milano continua a detenere sul palcoscenico internazionale.

Db Varese 17/09/2022 – campionato di calcio serie A femminile / Inter-Pomigliano / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Giuseppe Marotta

La situazione contrattuale

L’attuale contratto di Wan Bissaka con il Manchester United è in scadenza, e il giocatore pare valutare l’opzione di un trasferimento a parametro zero, una situazione che apre interessanti dinamiche di mercato e strategie contrattuali. La possibilità di accaparrarsi un talento come Wan Bissaka senza oneri di trasferimento è sicuramente un’opzione allettante per molti club, non da ultimo l’Inter.

Scambio proposto e priorità dell’Inter

Gli agenti di Wan Bissaka hanno tentato di facilitare il trasferimento proponendo uno scambio con Denzel Dumfries, altro illustre membro della rosa interista. Tuttavia, l’Inter ha al momento altre priorità e, in aggiunta, Dumfries sembra essere in procinto di rinnovare il proprio contratto con il club. Ciò nonostante, la situazione potrebbe evolversi nelle prossime finestre di mercato, specialmente considerando l’eventuale arrivo di Wan Bissaka a costo zero.

Prospettive future

Sebbene l’Inter non abbia ancora definito una strategia chiara riguardo l’acquisto di Wan Bissaka in questa sessione di mercato, è plausibile che il dossier possa essere riaperto in vista della prossima stagione. La prospettiva di aggiungere un giovane difensore talentuoso come Wan Bissaka alla propria rosa deve essere sicuramente allettante per l’Inter, specialmente in un contesto in cui le dinamiche contrattuali potrebbero permettere un trasferimento economicamente vantaggioso.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG