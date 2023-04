La giocatrice dell’Inter Women Noor Eckhoff è intervenuta ai microfoni ufficiali nerazzurri: le sue dichiarazioni verso la Roma

Noor Eckhoff ha presentato la partita contro la Roma Femminile:

MOMENTO – “Ci dispiace tanto non aver raccolto punti dopo le prime due partite della Poule Scudetto e soprattutto la partita con la Juventus ci ha lasciato l’amaro in bocca. In alcuni momenti del match abbiamo giocato molto bene e si è vista l’enorme potenzialità di questo gruppo. In entrambe le partite abbiamo avuto le nostre possibilità ma ci è mancato il cinismo e se non segni diventa ancora più difficile vincere le partite. Onestamente penso di aver fatto bene, ma non credo di aver avuto ancora un ottimo impatto. Spero di abituarmi sempre di più a questo stile di gioco, trovare sempre più continuità qui all’Inter e fare ancora meglio”.

