Le parole di Francesca Durante dopo il rinnovo contrattuale con l’Inter Women, tra orgoglio e voglia di continuare in nerazzurro

Francesca Durante rinnova con l’Inter fino al 2026, e la giocatrice si è lasciata andare con qualche dichiarazione a InterTV dopo il prolungamento del contratto.

LE PAROLE – «Sono molto felice e orgogliosa del rinnovo, avere la fiducia del club e delle mie compagne è fondamentale. E’ davvero una grande emozione. Un ricordo particolare di questi anni? La prima partita in campionato con l’Inter, è stato bellissimo, c’era tantissimo entusiasmo e me lo porterò sempre dietro. Ho provato un misto di adrenalina, voglia di scendere in campo e un briciolo di inconsapevolezza di quello che stava per avvenire. Da brividi. Sapere di essere un esempio mi da grande orgoglio, provo tutti i giorni a dare il 100% per migliorare sempre e continuare su questa strada. Obiettivi da qui in avanti? Continuare a crescere a sotto tutti i punti di vista, dobbiamo alzare sempre di più l’asticella».

