L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato poco prima del calcio d’inizio di Roma-Inter.

DAZN ha intervistato Beppe Marotta che ha rilasciato parole distensive nei confronti di Simone Inzaghi. “Sarà un finale elettrico, al di là del campionato abbiamo tre appuntamenti importanti per il finale di stagione il 10, 16 e 24 maggio. Poi ci sarà il campionato, quindi dobbiamo coniugare i desiderata di tutti con le esigenze della società. Ma devo fare i complimenti a Inzaghi perché sta facendo le cose nel migliore dei modi. Credo che sicuramente il fatto di aver passato il turno di Champions superando il Benfica che è stato un castigatore di club italiani”.

Giuseppe Marotta

“In quel momento la squadra si è compattata nell’autostima e nella convinzione. Poi il fatto di aver superato la Juventus e ottenuto risultati positivi in campionato ha ricostruito delle certezze. Ci sono stati passi falsi, ma siamo l’Inter e dobbiamo competere per ottenere il massimo su ogni competizione sapendo che le forze ci sono. Inzaghi? Gli allenatori sono sempre sotto esame, ma i dirigenti tengono sempre conto dei fattori umani del tecnico in fase di valutazione, non solo dei risultati. Il fatto che all’esterno si sia mormorato sugli avvicendamenti non ci ha toccato perché il lavoro di Inzaghi è stato positivo e molto ben accettato da tutti“.

L’articolo Marotta: “Ci aspetta un finale elettrico, svolte con Benfica e Juve, Inzaghi ha fatto un lavoro positivo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG