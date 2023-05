Le parole di Eugenio Corini, tecnico del Palermo, in conferenza stampa in vista della sfida dei siciliani contro il Cagliari

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in occasione del prossimo impegno del Palermo contro il Cagliari. Di seguito le sue parole.

CAGLIARI – «Affrontiamo un avversario di grande valore allenato da un uomo straordinario con una carriera incredibile, questo fa capire le ambizioni del Cagliari. Non hanno mai perso con Ranieri in casa. Un avversario e un campo difficile da espugnare, è molto stimolante. Siamo tornati in una zona che sognavano e abbiamo una grande occasione. Ci siamo preparati al meglio per fare una grande partita. Il Cagliari è una squadra che alterna tanti sistemi di gioco. Hanno una grande squadra che ha parecchie soluzioni. Squadra forte e camaleontica che ti può prendere alta o aspettarti per farti uscire e prenderti in certe zone di campo scoperte. Sappiamo quali sono i loro punti forti, abbiamo studiato e preparato al meglio queste situazioni e siamo consapevoli di potere fare bene contro un avversario di notevole qualità e molto difficile da affrontare».

TIFOSI – «Voglio ringraziare chi è venuto allo stadio in settimana, grazie agli ultras che hanno cantato come se fosse una partita ufficiale. Idea di allenamento a porta aperte condivisa con ds Rinaudo è sviluppata dal club, giornata fantastica c’erano bambini, famiglie e anziani. Ci hanno dato una grande carica in vista di Cagliari, un esperimento da ripetere assolutamente in futuro, e bello ed importante che i tifosi vedano come la squadra lavora e si sentano più vicino alla squadra. Brunori e sempre più leader e capitano della squadra, verrà con noi e seguirà la squadra a Cagliari. Parliamo molto per capire come poter migliorare ancora il suo apporto alla squadra, a parte i gol, nel legate il gioco e compartecipare alla manovra. Sta crescendo sempre di più e sta diventando sempre più completo. L’unica volta che Matteo è mancato abbiamo fatto cinque gol contro il Modena, a Cagliari sarà difficile farne cinque ma questo dimostra il valore anche degli altri attaccanti in rosa».

STULAC E SARIC – «Stulac ha fatto un percorso difficile, complicato. Quattro mesi sono tanti. Lo avete visto giocatore con l’Under 17, l’ho visto bene. Con cautela stiamo cercando di fargli trovare la condizione. Può diventare una risorsa in più. Saric lo abbiamo recuperare qualche giorno prima, oggi ha preso una botta alla caviglia ma fortunatamente è solo una botta. Quindi verrà con noi ed è disponibile. Aurelio ha avuto una gastroenterite ma senza stato febbrile quindi verrà con noi».

PALLE DA FERMO – «Facciamo dei gol e li prendiamo. Una cosa di molto particolare, dati in linea con il resto del club. È un lavoro continuo che stiamo facendo. Speriamo bene, anche il Cagliari è terzo in questa speciale classifica, ha giocatori che calciano molto bene. Abbiamo fatto un buon allenamento per essere più solidi sotto questo punto di vista. Vi ricordo che il Cagliari l’anno scorso giocava in Serie A, che il Palermo già quest’anno si possa parametrare al Cagliari è motivo di grande orgoglio. I tre attaccanti mi hanno fatto fare diverse riflessioni questa settimana, valuterò il percorso e il minutaggio. Dentro la partita quando tolgo Matteo è per tenere alto quel livello lì. Li ho visti tutti molto bene, ho già deciso e vedrete domani. Sono sicuro che chi rimarrà fuori sarà dentro durante la gara»

RANIERI – «Ringrazio Ranieri per le parole che ha espresso, certifica che qualcosa in campo sappiamo fare. Quando crei uno stile devi lavorare su questo. Le prestazioni c’erano e ci sono sempre state. Abbiamo fatto un percorso lineare. Mancavano un paio di vittorie e su questo abbiamo lavorato. Dobbiamo mettere in campo le nostre idee»

BRUNORI – «Matteo mi ha espresso la volontà di stare con i compagni, certifica l’ambizione che abbiamo tutti noi. Crea energia positiva e vogliamo metterla in campo domani».

