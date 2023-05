L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria contro la Roma.

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa all’Olimpico di Roma. “Abbiamo vinto una partita importante contro una squadra di assoluto valore. Sapevamo che fosse una partita difficilissima ma noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Questa vittoria ci serviva ma non possiamo fermarci”.

Simone Inzaghi

“Il derby per la nostra società e per i nostri tifosi ha un’importanza particolare. Anche quando le cose non andavano bene ero sereno perché vedevo lavorare bene i ragazzi, oggi abbiamo vinto difendendoci da squadra e concedendo qualcosa; la Roma ha collezionato 14 corner. Brozovic e Lukaku ci stanno aiutando tantissimo, anche se non li abbiamo avuti fino a gennaio. Riguardo la condizione fisica del gruppo, ho dei professionisti che lavorano con me”.

