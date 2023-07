Il nuovo Head of Women Football si è presentato a Inter TV: le prime dichiarazioni da dirigente nerazzurro

Ieradi si è presentato da nuovo dirigente dell’Inter Women:

«Le emozioni sono estremamente positive, dai primi attimi vissuti nell’universo Inter ho immediatamente avvertito buone sensazioni, indispensabili per far bene, crescere e alimentare questo progetto. Sono orgoglioso che la società abbia deciso di puntare su di me, sento la responsabilità di essere stato scelto. Ho trovato un gruppo di lavoro eccezionale, ci sono le condizioni per creare qualcosa di importante. Mi aspetto una stagione decisiva per alzare l’asticella, raccogliendo i frutti del grande lavoro degli anni passati. Siamo arrivati vicini alla vetta, bisogna formare nuovi talenti e il settore giovanile sarà decisivo».

