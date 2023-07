Il futuro di Radu sarà in Premier League: domani le visite mediche con il Bournemouth

E’ finita la storia tra Radu e l’Inter. Il portiere domani sosterrà le visite mediche con il nuovo club, come svela Tmw. L’affare si concluderà in prestito con diritto di riscatto:

«Il portiere francese proverà a riscattarsi in Premier League, dove peraltro si giocherà il posto con un altro ex giocatore di Serie A come il brasiliano Neto. Domani l’ex Genoa sarà in Inghilterra per effettuare le visite mediche».

L’articolo Radu, fatta per l’approdo in Premier: domani le visite mediche proviene da Inter News 24.

