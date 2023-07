Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha fatto il punto sul capitolo portiere in casa Inter

Bucchioni ha detto la sua sul tema portiere per l’Inter e sulla possibilità di arrivare a Sommer o Martinez:

«Per Emiliano Martinez la notizia è già stata smentita. Non ci sono tracce di offerte dell’Inter. Il designato è Sommer. Ora l’unico problema prima del suo arrivo è solo burocratico. Tra un mese inizia la Serie A e l’Inter non ha ancora un portiere. Ormai penso sia questione di pochi giorni. Sommer è un portiere molto esperto e si adatterà in poco tempo sicuramente all’Inter»

L’articolo Bucchioni: «Sommer o Martinez? Ecco la verità sul portiere dell’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG