Serve ancora un po’ di pazienza ma è praticamente certo che nella prossima stagione lo svizzero sarà il primo portiere dei nerazzurri.

L’Inter acquisterà Yann Sommer: non ci sono particolari dubbi su questo perché la volontà dello svizzero è chiara ed è stata ribadita anche ieri al Bayern Monaco. C’è da capire solo il quando avverrà il trasferimento ed il costo: i nerazzurri vorrebbero che il trasferimento avvenga durante la tournée giapponese visto che anche i bavaresi si trovano in Giappone.

Secondo la Gazzetta dello Sport il club tedesco sta per comprare il portiere spagnolo David Raya così da liberare l’ex Borussia Monchengladbach; l’Inter inoltre vorrebbe pagare qualcosina in meno rispetto ai 6 milioni della clausola, il tutto è possibile per via dei buoni rapporti tra i due club.

L’articolo Inter: Sommer si farà ma non subitissimo proviene da Notizie Inter.

