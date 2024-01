La centrocampista delle Inter Women Lina Magull, arrivata da pochissimo, ha parlato dopo la doppietta al Napoli

Ai microfoni di Inter Tv, Lina Magull, neo acquisto del centrocmapo delle Inter Women, commenta così la vittoria odierna per 2-3 col Napoli, resa possibile da una sua doppietta.

NAPOLI INTER WOMEN – «Sono molto contenta per la vittoria, abbiamo subito gol in avvio ma sono felice della prestazione nel secondo tempo e del gol. Avrei potuto segnarne altri, ma sono contenta per le mie prime reti e per aver aiutato la squadra a vincere, che è la cosa più importante.

Siamo migliorate durante la partita, abbiamo cambiato modulo e fatto girare meglio la palla. Il risultato è stretto perché avremmo potuto vincere con più gol. C’è tanto da migliorare ma sono contenta di essere qui con la squadra e crescere insieme»

L’articolo Inter Women, la gioia di Magull: «Contenta per i primi gol, potevo farne ancora!» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG