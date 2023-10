Appuntamento per la 5^ giornata di Serie A femminile con la sfida tra Inter Women e Napoli: ecco la cronaca live del match

Ecco la live del match tra le Inter Women di Rita Guarino e il Napoli di Biagio Seno, in occasione della 5^ giornata di campionato di Serie A.

Appuntamento alle 12.30 allo stadio Ernesto Breda. State con noi!

INTER WOMEN NAPOLI, LA CRONACA LIVE

Nessuna sostituzione, le squadre tornano in campo con le stesse giocatrici della prima frazione di gioco.

-SECONDO TEMPO–

-FINE PRIMO TEMPO-

37′- Altro cross insidiosissimo di Merlo, su cui il portiere croato Basic esce con la punta delle dita, anticipando il colpo di testa di Bonfantini

25′ – Bella l’intuizione di Cambiaghi, che con un filtrante cerca Karchouni in area. L’algerina viene atterrata, ma l’arbitro non fischia il rigore. Proteste in campo.

20′ – Primo squillo delle nerazzurre, con Merlo che disegna un cross perfetto per il cuore dell’area partenopea, nel quale svetta Bonfantini! Pallone fuori di un soffio!

15′- MIRACOLO DI CETINJA, che da distanza ravvicinata dice no al piattone di Banusic!

8′ – Primo squillo del Napoli, nato da una combinazione vincente sulla catena di destra, che permette al pallone di arrivare sui piedi di Kobayashi. La sua conclusione termina sul fondo

1′ – Comincia l’assalto delle nerazzurre all’area azzurra, sfruttando entrambe le fasce. Ottima la chiusura del reparto difensivo.

Fischio d’inizio alle 12.30, si parte!

Migliore in campo nel primo tempo: Merlo

INTER WOMEN NAPOLI, IL TABELLINO

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 13 Merlo, 55 Tomter, 3 Bowen, 2 Sonstevold; 20 Simonetti, 27 Csiszar, 5 Karchouni; 7 Bugeja, 36 Cambiaghi, 11 Bonfantini. A disposizione: 12 Piazza, 9 Polli, 10 Bonetti, 14 Robustellini, 15 Eckhoff, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 33 Njoya. Coach: Rita Guarino.

NAPOLI: 42 Bacic; 3 Kobayashi, 4 Di Bari, 6 Veritti, 7 Giacobbo, 8 Mauri, 10 Banusic, 11 Chmielinski, 20 Gallazzi, 33 Pellinghelli, 44 Pettenuzzo. A disposizione: 1 Beretta, 21 Fabiano, 5 Di Marino, 9 De Estal Mateu, 15 Friedrichs, 17 Corelli, Kajzba, 26 Bertucci, 29 Lazaro. Coach: Biagio Seno

INTER WOMEN NAPOLI, IL PRE-PARTITA

Il riscaldamento delle Inter Women

La formazione ufficiale delle nerazzurre

L’arrivo delle nerazzurre al Breda

Matchday!

Le convocate nerazzurre alla sfida

