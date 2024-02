Ghoutia Karchouni, centrocampista delle Inter Women, è stata sottoposta all’intervento di ricostruzione del crociato, ed è già al lavoro

Ghoutia Karchouni, implacabile centrocampista delle Inter Women, è già al lavoro per ritornare in campo dopo l’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato.

Come dimostra il video pubblicato nelle storie Instagram, la giocatrice continua il percorso di fisioterapia, utile a tornare in campo il più in fretta possibile.

