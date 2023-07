Katia Serra, opinionista e commentatrice dei Mondiali femminili sulla Rai, ha parlato della portiere dell’Inter Women Durante

La Gazzetta dello Sport ha concesso qualche dichiarazione all’opinionista Katia Serra, in particolar modo sul portiere dell’Inter Women Francesca Durante al posto della milanista Laura Giuiliani:

LE PAROLE – «Francesca è cresciuta in questa stagione con l’Inter e non dimentichiamo che da ragazzina, con la Fiorentina, ha avuto la possibilità di giocare contro la Juve nello Stadium pieno di gente. Insomma, sa come affrontare le occasioni importanti. E si è guadagnata nel tempo le chance che la c.t. le sta dando. É una giocatrice abbastanza giovane ma già matura, parla poco a differenza di altri portieri ma sa dare sicurezza al reparto. Ed è migliorata nelle uscite, che erano il suo tallone d’Achille».

L'articolo Inter Women, Serra: «Durante titolare? E' cresciuta molto» proviene da Inter News 24.

