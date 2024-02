Le Inter Women, vittoriose col Pomigliano nella 16^ di Serie A, festeggiano con un video social tra Magull e Bonfantini

Dopo la vittoria in casa del Pomigliano, non c’è niente di meglio di una pizza per ristabilire l’energia delle Inter Women, a valanga con 6 gol.

Una delle protagoniste assolute è stata Lina Magull, autrice di una doppietta e di una prestazione superlativa: Bonfantini la “pizzica” così sui social.

Il video postato nelle storie di Instagram dall’attaccante, che riesce ad immortalare la centrocampista.

L’articolo Inter Women, siparietto social tra Magull e Bonfantini – VIDEO proviene da Inter News 24.

