Stefanie van der Gragt, difensore di Inter Women e della nazionale femminile olandese ha annunciato il suo addio al calcio a fine stagione. Le dichiarazioni

Stefanie van der Gragt ha annunciato che a fine stagione lascerà il calcio:

“Che viaggio! Dopo i Mondiali della prossima estate lascerò il calcio. Posso guardare con orgoglio a una carriera fantastica e di successo, che non è ancora finita. Darò tutto quello che ho per concludere bene la stagione all’Inter e anche per offrire una prestazione al top ai Mondiali con gli l’Olanda Dopo i Mondiali è tempo di nuove sfide“.

