Sono queste le parole di Javier Zanetti, il dirigente dell’Inter parla così di Lautaro Martinez, ecco cosa dice.

Ecco le parole di Javier Zanetti, il dirigente dell’Inter discute così a calcio.com del momento di Lautaro Martinez: “Lautaro lo seguivamo da tantissimo tempo. Con l’Inter sta crescendo stagione dopo stagione: riferimento per i nerazzurri e anche per l’Argentina. Le sue caratteristiche migliori? È un ragazzo molto generoso, aiuta tantissimo anche in fase difensiva; ha grande tempismo nei colpi di testa, ha fatto tanti gol così; chiede sempre la profondità, ha grande forza nelle gambe; ha un bel dribbling. Soprattutto è un giocatore dalla grande responsabilità.”

Fabio Ravezzani direttore di Telelombardia, a QSVS parla così dell’Inter: “Dumfries grande esterno destro, Bellanova ha una forte accelerazione, ma il vero problema dell’Inter è Correa. Se devi tenere in campo uno così, meglio puntare su un Primavera che intanto ci crede e ha entusiasmo. Lui ha anche lo sguardo perso nel vuoto, non sa più dov’è. Inzaghi ha delle responsabilità.“

