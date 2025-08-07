Il Napoli sta lavorando veramente tantissimo sul mercato, visto e considerato il fatto che vuole confermarsi al vertice del calcio italiano.

Il Napoli sta lavorando intensamente dal punto di vista del calciomercato. I partenopei, dopo aver confermato Antonio Conte alla guida tecnica del club, vogliono regalare all’allenatore leccese i giocatori più talentuosi e determinanti che gli azzurri possono permettersi di acquisire quest’anno.

Anche perché, oltre alla Serie A e alla Coppa Italia, il Napoli quest’anno dovrà partecipare anche alla Champions League. Se il club campano vuole evitare di trovarsi impreparato a tre competizioni fra quelle nazionali e intercontinentali, deve per forza di cose eseguire un ottimo lavoro in ottica operazioni in entrata.

Ed è proprio quello che intende fare, come dimostra il possibile colpo direttamente dal Barcellona. De Laurentiis e colleghi vogliono spendere almeno 70 milioni di euro per un giocatore che potrebbe fare non poca differenza in Serie A: scopriamo di chi si tratta.

Napoli, 70 milioni per un giocatore: ecco per chi

Stando a quanto riportato da Fichajes.net, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Gavi del Barcellona. Antonio Conte e la dirigenza vorrebbero fare un grande e importante sforzo economico in questa sessione di calciomercato per aumentare la competitività della rosa. Tuttavia, non si tratta di una trattativa semplice. Anzi, tutt’altro. Bisogna anche considerare, infatti, la volontà del Barcellona e dello stesso calciatore. In ogni caso, gli azzurri sarebbero pronti a spendere la bellezza di 70 milioni di euro per convincere Gavi a trasferirsi in italia.

In Spagna sarebbero sicuri di un interesse concreto dei partenopei per il calciatore in questione, che però non vorrebbe lasciare il Barcellona in questa sessione estiva di calciomercato, soprattutto dopo la finale di Champions League sfiorata dai catalani l’anno scorso. Tuttavia, il poco spazio trovato negli ultimi tempi potrebbe spingerlo a prendere una decisione davvero rilevante per il futuro della sua carriera. La dirigenza napoletana sarebbe pronta a presentare un’offerta che si aggira sui 70 milioni di euro per il talentuosissimo giocatore iberico. Per quanto si tratti di una proposta notevole, non sarebbe comunque in linea con le richieste dei Blaugrana.

Gli spagnoli, detentori dell’ultima Liga, sarebbero propensi a cedere Gavi per un’offerta di 80-90 milioni di €. Una cifra spaventosamente alta, che difficilmente i partenopei riusciranno a soddisfare. Nonostante questo, un tentativo dovrebbe comunque essere effettuato, nella speranza magari che il club spagnolo si ammorbidisca nelle prossime settimane. Sicuramente, per Antonio Conte e colleghi, sarebbe un colpo davvero importante.