Le parole di Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, a New York alla Giornata internazionale dedicata allo Sport per lo Sviluppo e la Pace

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato al Palazzo di Vetro di New York in occasione della Giornata internazionale dedicata allo Sport per lo Sviluppo e la Pace. Di seguito le sue parole.

«É un onore essere qui. Ho cominciato a giocare a calcio per passione, in quartieri veramente poveri in Argentina. Ho lavorato duro e dopo ho cominciato a realizzare che potevo avere un futuro nel calcio. Ho ricevuto la chiamata dall’Inter, una grande opportunità grazie alla quale ho potuto dimostrare le mie qualità di giocatore e persona. Ho capito i valori del club da subito, per questo motivo ho deciso di giocare la mia intera carriera all’Inter. Oggi sono vice presidente e sono molto orgoglioso di parlare di questi progetti che stiamo presentando oggi»

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

L’articolo Inter, Zanetti: «Ho capito i valori di questo club da subito» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG