Le parole di Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter: «La squadra è una sola e molto forte. É una questione di testa»

Intervenuto a Porto Torres per e premiato nel torneo giovanile “Manlio Selis”, il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato del momento dei nerazzurri, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions con il Benfica. Di seguito le sue parole a La Repubblica.

QUANTE “INTER” CI SONO – «Una sola, e molto forte. Anche se neppure noi sappiamo spiegarci una differenza di rendimento inaccettabile tra campionato e Coppe. Per me è una questione di testa, perchè l’organico non si discute».

INZAGHI – «Il mister è un grande professionista, ed è il primo a sapere che il nostro bilancio in campionato è insufficiente: non si possono perdere 11 partite. Ma la squadra la governa ancora, altrimenti non avremmo vinto la Supercoppa, non saremmo nei quarti di Champions e in semifinale di Coppa Italia».

LUKAKU – «Tutta colpa del lungo infortunio. Per le sue caratteristiche fisiche, certi stop pesano tantissimo. Ora deve reagire: gli ho detto che gli siamo vicini e che in questo finale di stagione i suoi gol potranno essere decisivi».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

L’articolo Inter, Zanetti: «Inzaghi sa che il bilancio è negativo, ma…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG