Le parole di Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, sulla situazione legata al futuro di Lautaro Martinez

Javier Zanetti ha parlato a Madero Sport del futuro di Lautaro Martinez all’Inter.

PAROLE – «Quando compri un giovane non ti aspetti risultati immediati, questa era la visione che avevamo quando abbiamo preso Lauti. Adesso è un punto di riferimento importante, è cresciuto tantissimo e ha una grande maturità. Ha un grande senso d’appartenenza con l’Inter e questo si fa sentire. L’Inter? È stato un anno difficile perché il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Gli azzurri sbagliano pochissimo, le altre mancano di continuità. Noi intanto abbiamo vinto una Supercoppa col Milan e siamo in semifinale di Coppa Italia. Benfica È una rivale difficile, va rispettata. Ma noi abbiamo le armi necessarie per fare due buone partite. La Champions è una competizione di dettagli, sono fiducioso».

L’articolo Inter, Zanetti: «Lautaro punto di riferimento, può diventare…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG