Non si esclude la presenza del patron dell’Inter Zhang per la prossima assemblea dei soci, ecco il programma

Si prospettano giornate a dir poco incandescenti, le prossime in arrivo per l’Inter. Come riportato da Tuttosport infatti, oltre i naturali impegni tra campionato e Champions League è in programma la tanto attesa Assemblea dei soci.

L’incontro citato è in programma per il 26 ottobre, più precisamente alle ore 10.30 e andrà in scena presso l’Hotel Palazzo Parigi. L’approvazione del bilancio relativo alla stagione 2022-2023 e La nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione sono i punti in programma. Non si esclude quindi la presenza di Zhang, fisicamente o attraverso videoconferenza.

L’articolo Inter, Zhang a Milano per l’assemblea dei soci: il programma proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG