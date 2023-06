Inter, Zhang con Inzaghi: il presidente nerazzurro vola a Istanbul insieme alla squadra

Steven Zhang giovedì salirà sull’aereo diretto a Istanbul con i giocatori, lo staff tecnico e gli altri dirigenti. Il presidente dell’Inter non si vuole perdere neppure un attimo dell’avvicinamento al match… della vita e sta facendo tutto il possibile per mettere i nerazzurri nelle condizioni ideali per alzare il trofeo.

Compreso un premio collettivo extra rispetto ai bonus individuali previsti dai contratti dei singoli. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, Zhang con Inzaghi: il presidente vola a Istanbul insieme alla squadra proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG