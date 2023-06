Inter, partenza in mattinata per Torino. Niente ritiro ad Appiano Gentile per la squadra nerazzurra

La squadra ieri, dopo l’allenamento, non è rimasta in ritiro alla Pinetina e si ritroverà stamani per partire in pullman alla volta del capoluogo piemontese. Il ritorno a Milano è fissato subito dopo la gara.

Anche in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia, in quel caso contro la Juventus allo Stadium, l’Inter affronterà la trasferta a Torino in giornata. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter, partenza in mattinata per Torino. Niente ritiro ad Appiano per la squadra proviene da Inter News 24.

