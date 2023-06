L’ex calciatore Roberto Scarnecchia ha parlato dell’ad dell’Inter Beppe Marotta e dell’apporto dato alla società nerazzurra

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Roberto Scarnecchia elogia l’operato di Marotta all’Inter.

L’ad dei nerazzurri ha infatti ricostruito la squadra dal nulla:

LE PAROLE- «Beppe Marotta è stato un grande, quando sono andati via Hakimi e giocatori importanti si è trovato in una situazione difficile. Non c’erano soldi, dovevi ricostruire una squadra che aveva fatto benissimo. Marotta è stato bravissimo, ora è tornato Lukaku, è arrivato Dzeko, poi uno degli attacchi più forti d’Europa. Inzaghi tanto di cappello, al presidente solo meriti economici. Marotta ha fatto un lavoro straordinario, si è inventato soldi quando non c’erano».

