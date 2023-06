Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell’Inter, del colpo a parametro zero e dei nomi osservati dai nerazzurri

Ai microfoni di Calciomercato.it, il giornalista Fabrizio Biasin fa il punto sul calciomercato dell’Inter e sui nomi su cui i nerazzurri stanno puntando:

INTER E MERCATO– «So che all’Inter piace Schuurs, ma prendere un giocatore da Cairo non è semplice. So che il club punta come ogni anno a fare un parametro zero e probabilmente lo ha già preso: non mi chiedete chi è perché non lo so. Si vuole rinnovare De Vrij, si farà un tentativo per trattenere Acerbi. Pavard costa troppo anche se in scadenza nel 2024 e guadagna troppo»

