Nemmeno alla cena di Natale dell’Inter si è presentato il presidente Zhang: ecco cosa è successo nella serata di ieri

Nemmeno alla cena di Natale dell’Inter si è presentato il presidente Zhang: è da agosto che non vede da vicino la squadra, in quel periodo c’era la tournee in Giappone.

Difficile spiegarne i motivi resta il fatto che per quattro volte il numero uno nerazzurro ha dato buca al club. Prima per il rinnovo di Inzaghi, poi per il derby con il Milan, per l’assemblea dei soci e ora anche per la festa del club, dove l’anno scorso è stato protagonista con il karaoke mentre quest’anno soltanto un video messaggio. Un anno dopo è tutto diverso e sicuramente centra anche il momento economico della società visto le scadenze con Oaktree e la necessità di trovare soluzioni in questo senso. Lo scrive Tuttosport.

