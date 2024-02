Piotr Zieliński è l’ultimo acquisto del calciomercato dell’Inter, ecco come giocherà il centrocampista nella squadra di Simone Inzaghi

Quindi, come giocherà Piotr Zieliński nell’Inter di Simone Inzaghi? A questa domanda ha provato a rispondere calciomercato.com, questa sera. Per prima cosa, il giocatore, come confermato dallo stesso De Laurentiis, arriverà per vestire il nerazzurro a partire dalla prossima stagione.

Dando per scontato che nel 2025 il club meneghino avrà ancora Inzaghi sulla propria panchina, nel 3-5-2 del tecnico il polacco giocherebbe nelle vesti mezz’ala. Questo, con il preciso compito di inserirsi negli spazi per cercare di fornire profondità alla manovra dei propri compagni. Da capire se per lui sarà ritagliato un ruolo da titolare sul rettangolo verde o meno.

L’articolo Inter-Zielinski: come giocherà con Inzaghi? La strategia del tecnico proviene da Inter News 24.

