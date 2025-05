L’incontro ha permesso il cambio di rotta decisivo: Massimiliano Allegri potrebbe rivelarsi la soluzione ottimale

Siamo in dirittura d’arrivo anche per questa stagione di Serie A, anche se i verdetti definitivi devono ancora arrivare. A una giornata al termine del campionato, lo Scudetto e la corsa Champions League sono ancora partite aperte, da giocare all’ultimissimo turno a disposizione.

Il pareggio tra Napoli e Inter nel 37° turno — rispettivamente a quota 79 e 78 punti — non ha avvantaggiato nessuna delle due, lasciando ancora tutto in sospeso fino all’ultima giornata per accaparrarsi l’ambito tricolore.

Eppure, dopo una stagione altalenante, ma, forse, vicina ad un epilogo positivo, il futuro di Antonio Conto alla guida del club partenopeo sembra giunto al termine. Tuttavia, con o senza Scudetto, dopo un solo anno sulla panchina azzurra, la strada del tecnico leccese sembrerebbe destinata a separarsi da quella del Napoli a fine stagione. Alcune indiscrezioni, infatti, riportano che Conte potrebbe far ritorno alla sua Juventus e il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe già pensando al futuro.

De Laurentiis lavora già al dopo Conte: decisivo l’incontro con Allegri

Secondo quanto riportato dal vice direttore di Oggi Sport Notizie, Michele De Biasis, il giornalista parla di rottura insanabile tra Aurelio De Laurentiis e Conte, che avrebbe portato il patron a pensare già al suo sostituto per la prossima stagione, avviando i primi contatti con quello che potrebbe essere il nuovo tecnico del Napoli: Massimiliano Allegri.

L’ex tecnico della Juventus, attualmente senza panchina in questa stagione 2024/25 dopo l’esonero dello scorso anno al club bianconero, potrebbe rappresentare una soluzione del tutto inaspettata soprattutto per la tifoseria napoletana, abituata a vederlo sedere sulla panchina avversaria juventina.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, con la “scusa” degli internazionali di tennis, tenutisi nei giorni scorsi nella Capitale, il presidente partenopeo avrebbe incontrato a Roma il tecnico toscano, che avrebbe dato sua disponibilità al Napoli, in caso di addio di Conte.

Da stabilire ora è il futuro di Antonio Conte: De Laurentiis dovrebbe organizzare un nuovo incontro anche con l’allenatore ex Chelsea per capire la volontà del tecnico, allettato da un possibile ritorno in bianconero. La Juventus infatti ha in programma nelle prossime settimane una riunione operativa per decidere se proseguire o meno con Igor Tudor, o virare su Conte, per il quale ci sarebbe una preferenza qualora ci fossero i margini per il suo ritorno.