Un giovane di talento venuto a mancare troppo presto, a soli 19 anni: tragedia nel calcio italiano in lutto

Una disgrazia quella che ha coinvolto il difensore classe 2005 della Virtus Castelfranco Calcio. Mouad Khachchane è venuto a mancare nella giornata di martedì per una devastante malattia che lo debilitava da tempo.

Khachchane, difensore nato nel 2005, aveva fatto il suo ingresso nel giro della prima squadra due anni fa, quando Mirko Fontana era ancora alla guida del team. Il giovane talento aveva mostrato promesse importanti, entrando a far parte della rosa con grandi aspettative per il futuro, stroncato purtroppo da una grave malattia.

Infatti, nel 2023 la sua vita e carriera sono state stravolte dalla scoperta di una grave malattia, una diagnosi che ha messo a dura prova la sua resistenza e determinazione. Nonostante il pesante colpo, Khachchane ha affrontato questa sfida con una forza straordinaria, dimostrando un coraggio che ha commosso tutti coloro che lo seguivano da vicino.

Ha lottato con grande determinazione, non solo per la sua salute, ma anche per non arrendersi ai sogni che aveva nutrito fin da giovane. La sua battaglia contro la malattia è stata un esempio di resilienza e speranza per tutti, e ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Tragedia nel calcio italiano, scomparso Mouad Khachchane: il cordoglio della Virtus Castelfranco

Un grave lutto colpisce la Virtus Castelfranco Calcio e tutto il panorama calcistico nazionale. La scomparsa prematura di Mouad Khachchane ha scosso il mondo dello sport, lasciando sgomenti dirigenti, compagni di squadra e tifosi. La società ha voluto rendere omaggio a Mouad, detto “Momo”, con una commovente nota sul proprio profilo Instagram.

La Virtus Castelfranco Calcio si unisce al dolore della famiglia per la perdita di Khachchane, e scrive: “Sentite condoglianze per la scomparsa di Khachchane Mouad. Con profondo dolore apprendiamo della tragica scomparsa di Mouad, giovane calciatore della Virtus Castelfranco Calcio, all’età di soli 19 anni. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo attorno alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e agli amici. Mouad era un ragazzo pieno di talento, passione e umanità”.

Continua il cordoglio da parte della società guidata dal presidente Diego Di Cosmo: “La sua perdita lascia un vuoto immenso non solo nel mondo dello sport, ma nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo“.