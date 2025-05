Lutto terribile nel calcio italiano: il male se l’è portato via, un’intera comunità è in lacrime per la sua scomparsa.

Il lutto che ha appena colpito il calcio italiano ha lasciato senza parole tutti i tifosi. Nessuno era pronto a dirgli addio: l’atleta se n’è andato troppo presto e il dolore per la sua scomparsa ha travolto un’intera comunità. Tutta la Sardegna sta piangendo in queste ore il calciatore e allenatore, spentosi dopo aver combattuto a lungo contro un male.

Andrea Clarkson, originario di Cagliari, se n’è andato all’età di 55 anni. L’addio all’ex calciatore e allenatore, malato da tempo, ha profondamente colpito tutto il mondo dello sport isolano. Clarkson, nel corso della sua carriera da calciatore, ha giocato per anni come centrocampista prima di ricoprire il ruolo di difensore centrale.

L’atleta ha militato nel Pirri di Gesuino Farris, nella Settimese, nel La Palma, nella Nuova Monreale San Gavino e nel Muravera. Clarkson ha poi appeso le scarpette al chiodo nei primi anni Duemila, quando poi ha deciso di iniziare un nuovo percorso in panchina. Anche come allenatore lo sportivo cagliaritano si è fatto conoscere e apprezzare, sia per le sue doti professionali che umane.

Tragedia nel calcio italiano: l’addio è dolorosissimo, tifosi distrutti

Nel corso degli anni ha guidato il Castiadas e la Ferrini: con quest’ultima ha vinto i playoff di Prima Categoria nel 2011, ottenendo così il pass per la Promozione. In Eccellenza è stato poi allenatore del Progetto Sant’Elia. Negli ultimi anni Andrea Clarkson aveva deciso di lanciarsi anche nel triathlon, coltivando così quella che era senza dubbio una grande passione per lo sport.

Oltre che per le attività sportive il compianto 55enne era molto stimato anche per il suo lavoro. Clarkson, infatti, è stato un valido commercialista e aveva uno studio a Cagliari sin dal 2001. Inoltre era revisore dei conti dell’Aiac Sardegna, l’associazione degli allenatori. Proprio l’Aiac Sardegna ha diffuso una nota per ricordare l’atleta cagliaritano: parole struggenti, quelle dell’Associazione, che hanno commosso tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Clarkson.

“Con immenso dolore abbiamo appreso che ci ha lasciato Andrea Clarkson. Un atleta, un tecnico ma soprattutto un amico – si legge nel messaggio di cordoglio – Da tanti anni Revisore dei Conti dell’A.I.A.C. Sardegna e da sempre vicino all’Associazione. Una notizia inattesa e per questo ancora più dolorosa. Lo salutiamo con profonda tristezza e ci stringiamo affettuosamente in un abbraccio intorno alla famiglia, Riposa in pace caro Andrea“.