Nel post-partita di Roma-Inter, con la vittoria nerazzurra, Simone Inzaghi ha rilasciato una dichiarazione a InterTv

Allo scadere dei 90′ all’Olimpico che hanno decretato la vittoria dell’Inter sulla Roma grazie alle reti di Dimarco e Lukaku, Simone Inzaghi parla così:

ROMA INTER- «Abbiamo fatto una partita di grandissima intelligenza e intensità. Sapevamo che sarebbe stata durissima, così è stato. Un plauso ai ragazzi che sono stati tutti bravissimi. Complimenti a tutti, chi è entrato e chi ha giocato. Era una partita difficilissima, la squadra è stata concentrata, aggressiva e determinata. Ha avuto tutti gli ingredienti per vincere una partita per noi importantissima.

Dimarco? Tutti quanti hanno fatto benissimo. A centrocampo e in attacco posso scegliere, su quinti e difesa ho qualche problemino. Speriamo di avere presto con noi quelli che mancavano. Sapevamo quello che avremmo trovato e così è stato. Una squadra fisica che si giocava tanto come noi. La squadra è stata molto matura, ha sofferto da squadra quando doveva soffrire. Ci aspettavamo una Roma intensa, con queste mezz’ale che sapevamo sono giocatori di qualità e di quantità. Sapevamo si sarebbero stancate, poi avremmo dovuto palleggiare bene così come abbiamo fatto»

