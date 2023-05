Dopo la vittoria contro la Roma, Inzaghi ha rilasciato una dichiarazione che guarda già alla semifinale di Champions col Milan

Con la bellissima vittoria conseguita sul campo ostico dell’Olimpico, L’Inter di Inzaghi si prepara all’attesissimo match di Champions League contro il Milan:

INTER- «Stiamo facendo un grandissimo sforzo, siamo l’Inter e vogliamo affrontare tutte le competizioni fino in fondo. Queste semifinali e finali ce le giochiamo fino alla fine con tanto gusto, le partite hanno una difficoltà estrema ora».

TRASFERTA- «Difficoltà in trasferta Come ha detto prima Strama, ho la possibilità di scegliere, ruotare, cambiare in attacco, fino a gennaio non potevo farlo. Ho qualche problemino sui quinti, speriamo nei rientri di D’Ambrosio e Gosens. Ciò che più conta è che posso scegliere, fino a gennaio non potevo».

BROZOVIC- «Brozovic in crescita Dal primo ottobre non l’ho mai avuto fino a fine gennaio, 4 mesi lui e Lukaku, sappiamo la loro importanza, ora sono tornati a fare ciò che sanno e speriamo possano continuare così. Ho grandissima fiducia. Sulle palle inattive ieri abbiamo lavorato tanto e avevo visto grande concentrazione, all’andata ci era costata cara la disattenzione. Dimostra la grande attenzione avuta oggi».

L’articolo Inzaghi, DAZN: «Siamo l’Inter e vogliamo giocare fino in fondo. Brozovic…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG