Continua a far discutere la questione relativa all’oscuramento durato 24 ore dell’intervista rilasciata dall’ex direttore dell’area tecnica rossonera.

“Quello che è successo è indicativo. L’Inter ha una struttura sportiva che determina il futuro dell’area sportiva stessa. È stata gratificata con contratti a lunga scadenza, c’è stata un’idea di strategia. Infatti, il Napoli è andato male dopo gli addii di allenatore e direttore sportivo. Si dà poca importanza alla gestione del gruppo, a volte si considerano i giocatori come macchine che devono produrre qualcosa, ma per farlo servono persone che li aiutino a farlo”. Sarebbe stata questa la frase di Paolo Maldini “oggetto del contendere”.

Paolo Maldini

L’accusa del giornalista

Alessandro Alciato, colui che ha realizzato l’intervista, ha dato la sua versione dell’accaduto sul suo profilo X. “Quindi. Mi sono inventato la richiesta arrivata ai ragazzi della redazione di Radio Serie A di non mandare più in onda l’estratto relativo alla dichiarazione di Paolo Maldini sullo scudetto dell’Inter? Mi sono solo immaginato l’oscuramento dell’intervista su YouTube durato quasi 24 ore? Mi sono solo immaginato che l’intervista sia ricomparsa sul canale YouTube solo dopo una telefonata di fuoco di Paolo Maldini in Lega (Lega che aveva precedentemente ricevuto qualche telefonata dal Milan)? Mi sono solo immaginato la richiesta di ‘attenersi alle decisioni assunte’?”.

La decisione

“La risposta è no. Detto questo. Grazie a Radio Tv Serie A con Rds per i mesi passati insieme (la decisione di interrompere la collaborazione è stata sofferta ma inevitabile). A Radio Tv Serie A con Rds ho conosciuto molte persone straordinarie. E ragazze e ragazzi di grande valore con rara passione per il giornalismo. Questo è stato l’ultimo messaggio relativo alla vicenda – che neanche avrei scritto in condizioni normali – ma si è reso necessario per non passare per ciò che non sono. Nel caso specifico: un bugiardo”.

