Pierluigi Collina, famosissimo ex arbitro, ha analizzato l’introduzione del VAR: l’utilizzo dello stesso ha portato solo vantaggi

Pierluigi Collina ha parlato al Festival dello Sport di Trento. Di seguito le sue parole sull’uso della tecnologia per agevolare l’arbitraggio.

TECNOLOGIA – «L’uomo per sua natura non è infallibile, per cui avere un salvagente quando serve sicuramente è importante. Quando ho sbagliato, a quel tempo quando arbitravo, avrei voluto avere a disposizione uno strumento del genere. Per me stesso e per chi era coinvolto in campo. Nel 2018 cambia tutto, con il Mondiale in Russia perché il livello arbitrale fu molto altro. Averne fatto parte ed avere avuto questo risultato e contribuito ad ottenerlo è una grandissima soddisfazione. La tecnologia ha aiutato: gol line technology e VAR. Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha creduto immediatamente in questo progetto».

