L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, si è espresso così dopo il pareggio ottenuto in campionato contro il Napoli: le sue parole

Al termine di Inter Napoli, Simone Inzaghi ha analizzato così il pareggio di oggi ottenuto a San Siro ai microfoni di Dazn.

RABBIA NEL FINALE? – «C’è un po’ di delusione, soprattutto per la partita che avevano fatto i ragazzi. Abbiamo trovato i campioni d’Italia e siamo stati bravi. Poi purtroppo abbiamo commesso una leggerezza sul gol del pareggio che ci è costata la vittoria. Nel girone di ritorno abbiamo fatto 10 partite, ne abbiamo vinte 9 e pareggiata una. Per com’è andata la partita c’è un po’ di delusione, abbiamo perso le distanza nell’ultima mezz’ora. Il Napoli ha avuto più possesso ma Sommer è stato inoperoso».

LAMENTELE SULL’ANGOLO DA DOVE NASCE IL GOL? – «C’è da rivederlo. Penso che l’arbitro abbia fatto una buona gara in una partita non semplicissima, ma c’è stata grande educazione tra i giocatori in campo».

SETTIMANA DI FUOCO – «Veniamo fuori da una settimana con Bologna, Atletico Madrid e Napoli che sapevamo che c’era un cerchio rosso. Stasera ho fatto i complimenti ai ragazzi. Siamo tornati giovedì mattina, chiaramente anche il Napoli. C’è delusione anche per i nostri tifosi che ci hanno fatto un’accoglienza da brividi al nostro arrivo allo stadio stasera, ci sarebbe piaciuto dedicargli una vittoria. Ogni partita e ogni settimana ci sono delle cose da imparare».

OSSESSIONE RECORD DI PUNTI? – «Probabilmente abbiamo sbagliato qualche scelta. Anche all’ultimo dovevamo condurre meglio una ripartenza. Non dimentichiamo che contro l’Inter ci sono sempre gli avversari. Ho rivisto l’occasione di Barella, lì Juan Jesus ha fatto un intervento miracoloso. Altrimenti sul 2 a 0 la partita sarebbe finita».

COME SONO STATI QUESTI 3 GIORNI? – «Sono stati giorni di analisi, nello sport e nelle sconfitte si possono prendere coese positive. La delusione era forte, volevamo proseguire nel mostro percorso ma avevamo di fronte una squadra che voleva vincere come noi. Poi alla lotteria dei rigori hanno vinto loro, dalle grandi delusioni si possono imparare tante cose».

COME MI E’ PIACIUTO MAGGIORMENTE STASERA? – «La concentrazione e l’attenzione che hanno avuto i ragazzi. Nel calcio ci sono le sconfitte, stasera l’unica nostra grande amarezza è non aver dedicato la vittoria ai nostri tifosi. Siamo andati sotto a ringraziarli, vedo che sono contenti di quello che stiamo portando in campo».

SCUDETTO? – «C’è questa speranza. 9 partite, 27 punti con uno scontro diretto ancora. Dobbiamo lavorare per bene, mancano 2 mesi alla fine e non dobbiamo mollare».

ACERBI JUAN JESUS? – «Non ho materiale per potervi dire qualcosa. Conosciamo tutti Acerbi, ve lo spiegherà lui senza problemi».

L’articolo Inzaghi a Dazn: «Delusione forte dopo l’Atletico, sono stati giorni di analisi. Stasera ho una sola grande amarezza» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG