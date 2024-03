L’Atletico Madrid ha subito una pesante sconfitta in campionato contro il Barcellona, dopo aver battuto l’Inter in Champions League

Di fronte ai propri tifosi, i Colchoneros incassano ben tre gol dal Barcellona. Il match al Metropolitano vede il primo gol al 38′ con Joao Felix che segna su assist di Lewandowski. Il primo tempo si conclude con l’espulsione del tecnico blaugrana, Xavi, per continue proteste. Nella ripresa, Lewandowski e Fermin Lopez siglano ulteriori gol. Verso la fine, Molina viene espulso. È un disastro per Simeone, che vede la sua squadra cadere mentre l’Inter pareggia contro il Napoli in campionato nella stessa serata.

L’articolo Atletico Madrid, debacle in campionato! Surclassati dal Barcellona proviene da Inter News 24.

